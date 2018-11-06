Запрет на продажу земли: Европейский суд будет назначать компенсацию украинцам до 75 тысяч евро

Если в ближайшее время Украина не отменит мораторий на продажу земли, Европейский суд по правам человека перейдет к назначению денежных компенсаций украинцам, которые обратятся по делам о невозможности продать сельскохозяйственную землю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя Министерства юстиции, начальника Управления координации исполнения решений Европейского суда по правам человека и информирования Комитета министров Совета Европы Алисы Петуховой.

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Она отметила, что Украина должна выполнить решение ЕСПЧ, которым признается существование моратория на продажу сельскохозяйственной земли нарушением прав человека в Украине.

Решение ЕСПЧ для Украины – это не рекомендация, а указание. И времени не так много, потому что следующими решениями ЕСПЧ, а такие будут, будет назначена истцам справедливая сатисфакция. А это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет,

– сообщила представительница Минюста.

По ее подсчетам, речь идет о компенсации украинцам, которые обратятся в ЕСПЧ из-за невозможности продать землю, от 2 тысяч то 75 тысяч евро в зависимости от оценки каждого конкретного случая.

Напомним, в декабре 2017 Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года.



В феврале 2017 года группа из 55 народных депутатов обратилась в Конституционный суд с требованием об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения. Однако КС отказал в открытии конституционного производства.



В мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека, постоянное продолжение в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.