Запрет на продажу земли в Украине не будет действовать 20 дней: известна причина

20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление запрета на продажу земли в Украине до 2020 года.

За соответствующее решение проголосовал 231 депутат.

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Однако впоследствии стало известно, что продление моратория не вступит в силу ранее 20 января 2019 года.

Поскольку предыдущий запрет, за который Рада голосовала в декабре 2017-го действует до 1 января 2019-го года, то земельный мораторий не будет действовать с 1 до 20 января.

Сразу после голосования 20 декабря за продление моратория в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством.

Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Алексей Мушак, который и является автором этого проекта постановления.

За мораторий проголосовали в 17:53, а в 17:54 была зарегистрирована мое постановление об отмене результатов голосования, потому что оно прошло с кнопкодавством,

– отметил нардеп.

Он пояснил, что из-за этого зарегистрированного постановления об отмене результатов голосования продление моратория не вступит в силу ранее 20 января.

И все это время мы будем показывать циничность и лживость заявлений относительно земельного вопроса от ведущих политиков.

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"За эти 20 дней никаких проблем с землей не случится. А это значит, что украинцев сознательно обманывали о необходимости продления моратория. И это происходило лишь с одной целью – прикрыть свои мелочные шкурные интересы байками о "защите украинцев", – заявил нардеп.

Это означает, что продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения приостановлено, поскольку согласно регламенту Верховной Рады, спикер и президент не могут подписать закон о продлении моратория до того, как Рада рассмотрит эти постановления.

21 декабря состоялось последнее пленарное заседание парламента в 2018 году. В следующий раз нардепы соберутся под куполом не ранее, чем в середине января.

Как следствие, примерно 20 дней мораторий на продажу земли в Украине действовать не будет, однако, по словам специалистов, торговать землями сельхозназначения это не позволит.

18 декабря Совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Известно, что в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы уже наработан законопроект об открытии рынка земли в Украине.



Вечером 20 декабря Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу земли в Украине до 2020 года.

Что сейчас с рынком земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.



Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.