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      Запрет на въезд в Шенгенскую зону и другие страны Европы будет действовать дольше

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      Шенгенская зона может быть закрыта до 15 мая / Иллюстративное фото (pixabay)

      Шенгенская зона и границы других государств Европы могут быть закрыты до 15 мая. Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС продлить запрет на въезд из третьих стран и запрет на передвижение между странами Европы.

      Европейская комиссия (орган, который выполняет функции правительства Европейского Союза) 8 апреля призвала страны ЕС не отменять запрет на передвижение в пределах Шенгенской зоны. Об этом сообщили в "Радио Свобода". 

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      Для таких поездок должны быть веские причины, в иных случаях следует оставаться дома, чтобы предотвращать распространение коронавируса. Запрет Еврокомиссия рекомендовала продлить до 15 мая (то есть, еще на месяц).

      Все государства-члены (ЕС – 24 канал) успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса,
      – заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

      Ограничения на поездки из других стран в Евросоюз тоже нужны, как отдельно отметил Шинаси. Напомним, этот запрет (на въезд в ЕС, в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) действует с середины марта, а принимали его на месяц.

      Важно: ограничения не касаются граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов их семей, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения и тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах.

      Почему в ЕС считают, что границы не следует открывать? Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний 8 апреля сообщил, что нет признаков достижения пика пандемии коронавируса в Европе.

      В ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных – не повод для ослабления карантинных мероприятий.

      Украинцы, добавим, сейчас также не могут без веских причин уезжать из Украины и передвигаться Европейским Союзом. Сделать это можно будет только после того, как Украина и ЕС откроют границы.

      ЕС
      Украинцы могут посещать без виз более сотни стран мира / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Еврокомиссия Евросоюз Шенген
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