Запрет на въезд в Шенгенскую зону и другие страны Европы будет действовать дольше
Шенгенская зона и границы других государств Европы могут быть закрыты до 15 мая. Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС продлить запрет на въезд из третьих стран и запрет на передвижение между странами Европы.
Европейская комиссия (орган, который выполняет функции правительства Европейского Союза) 8 апреля призвала страны ЕС не отменять запрет на передвижение в пределах Шенгенской зоны. Об этом сообщили в "Радио Свобода".
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Для таких поездок должны быть веские причины, в иных случаях следует оставаться дома, чтобы предотвращать распространение коронавируса. Запрет Еврокомиссия рекомендовала продлить до 15 мая (то есть, еще на месяц).
Все государства-члены (ЕС – 24 канал) успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса,
– заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.
Ограничения на поездки из других стран в Евросоюз тоже нужны, как отдельно отметил Шинаси. Напомним, этот запрет (на въезд в ЕС, в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) действует с середины марта, а принимали его на месяц.
Важно: ограничения не касаются граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов их семей, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения и тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах.
Почему в ЕС считают, что границы не следует открывать? Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний 8 апреля сообщил, что нет признаков достижения пика пандемии коронавируса в Европе.
В ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных – не повод для ослабления карантинных мероприятий.
Украинцы, добавим, сейчас также не могут без веских причин уезжать из Украины и передвигаться Европейским Союзом. Сделать это можно будет только после того, как Украина и ЕС откроют границы.
Украинцы могут посещать без виз более сотни стран мира / Инфографика 24 канала
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