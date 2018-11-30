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      Запрет россиянам въезда в Украину ставит под угрозу киберспортивные соревнования

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      Запрет россиянам въезда в Украину ставит под угрозу киберспортивные соревнования
      Запрет россиянам въезда в Украину ставит под угрозу киберспортивные соревнования / cyber.sports.ru

      В рамках режима военного положения, введенного на 30 дней, мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину. Это ставит под угрозу участие россиян в соревнованиях, которые происходят на территории Украины.

      Как пишет  Sports.ru, запрет может повлиять на участников киберспортивных турниров. В частности, 10-16 декабря в Украине состоится LAN-квалификация на PUBG Europe League. С 10 по 16 июня 2018 года в Украине пройдет Майнор по Dota 2 от StarLadder, где точно будет одна команда из СНГ, в составе которой могут оказаться россияне.

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      Также издание отмечает, что Natus Vincere проводят свои буткемпы в Киеве, а в их составе по доте двое россиян – Евгений "Chuvash" Макаров и Акбар "SoNNeikO" Бутаев. В команде по CS: GO – Егор "flami" Васильев и Денис "electronic" Шарипов. Состав по PUBG полностью укомплектован из россиян.

      Однако спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что в зоне риска только мужчины-призывники в возрасте 16-60 лет. Таких лиц будут интервьюировать на границе, что является дополнительным средством контроля.

      "В каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение", – заявил Демченко.

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      В киберспортивных командах надеются, что строгие запреты будут сняты и они смогут принять участие в соревнованиях.

      Теги: Спорт Киберспорт Игры
      Источник: 24 Канал
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