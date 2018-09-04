Запрет украинским артистам выступать в России имеет риски: Нищук сделал важное заявление

Законодательство пока не может запретить украинским артистам въезд в Россию. Однако, если такое решение будет принято, то вероятнее всего, этнические украинцы, живущие на территории РФ, потеряют возможность сохранять свою национальную аутентичность.

Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук, передает "Укринформ".

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Чиновник подчеркнул, что много раз предостерегал исполнителей, которые являются гражданами Украины, от гастролей по России.

"Я неоднократно предупреждал и делал призыв. Говорил: "Уважаемые, на время агрессии Российской Федерации, от оружия которого гибнут тысячи наших воинов, неприлично деятелю искусств прикрываться ситуацией, что, мол, культура вне политики и мы поем, так поем". На законодательном уровне это запретить мы пока не можем, но я знаю, что прорабатывается несколько инициатив, где есть попытка выработать определенные механизмы, чтобы каким-то способом в нынешнее время урегулировали поездки наших артистов с концертной деятельностью в РФ. Это также может быть определенный законопроект", – подчеркнул Нищук.

Министр рассказал, что перед введением такой инициативы нужно детально поработать и устранить все возможные риски, к которым приведет его действие.

Есть нюанс. Существует большая этническая община украинцев, проживающих в России. И эти люди нуждаются в украинской культуре и гастролях наших музыкантов, это для них является единственной возможностью сохранять украинскую аутентичность. Именно поэтому мы должны делать взвешенные решения, чтобы избежать опасных вещей. Здесь все нужно тщательно продумать, провести все возможные консультации,

– добавил Нищук.

По его словам, для обсуждения и введения соответствующего закона в практическую плоскость необходимо не менее полугода.

Напомним, ранее отечественный продюсер и аранжировщик Владимир Бебешко рассказал, что все украинские артисты перестанут гастролировать в России при одном условии: если все чиновники перестанут иметь связь с Россией – торговать со страной-агрессором и зарабатывать на этом деньги.