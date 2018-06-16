Запретить быть гражданами Украины, – музыкант эмоционально о людях на оккупированном Донбассе

Фронтмен группы Kozak System убежден, что у граждан Украины, которые поддерживают Россию на оккупированных территориях Донбасса, следует отобрать украинское гражданство.

Такую категорическую позицию он высказал в эфире "5 канала".

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Во время интервью ведущая показала ему видео из оккупированного Луганска. На видео были кадры с концерта, который проходил в городе 9 мая, и слышно, как толпа на площади подпевает слова песни о возвеличивании России и российских военных.

На такое видео певец отреагировал довольно эмоционально: "Как продолжать украинцам жить с такими людьми?"

Я уверен, что первое – это запретить им быть гражданами Украины ... Я против, чтобы именно эти люди выбирали украинскую власть,

– категорически ответил Леньо.

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