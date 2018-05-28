Запретят ли российским актерам сниматься в украинских сериалах: Нищук рассказал о новой идее

Министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал о создании нового стартапа по поддержке украинских телевизионных сериалов, которые будут сниматься без участия актеров из Российской Федерации.

Об этом сообщает Укринформ.

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Евгений Нищук подчеркнул, что это будет создание сугубо украинского контента, на украинском языке.

Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием, или запретом привлечения артистов из России,

– рассказал Нищук.

Кроме того, министр призвал руководителей театров Украины не препятствовать участию актеров в съемках телесериалов.



"Одна из причин, почему молодежь сейчас идет в театр, она идет смотреть на знакомые лица, которые видела в кино, на телевидении. Пусть они (актеры театров – 24 канал) идут, становятся звездами, это нормально, в этом также определенная коммерческая выгода , менеджмент", – добавил министр культуры.

Напомним, Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Среди них известный российский рэпер Алексей Долматов (сценический псевдоним – Guf).