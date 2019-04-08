Запреты не действуют: из-за браконьеров в Черкасской области исчезают целые виды рыб

Десятки рыбаков в зоне заказника, поставленные сетки-пауки и массовый вывоз рыбы – так начали нерестовый сезон на черкасской реке Рось. Естественное нерестилище Днепровской фауны весной превращается в место заработка для местных, а многочисленные запреты браконьеров не останавливают.

В нерестовый период патрулировать приходится чуть ли не круглосуточно.

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Инспектор рыбоохранного патруля Владимир Ганницкий рассказал, что сетки браконьеры ставят преимущественно ночью – чтобы никто не видел. Ведь многие сознательные граждане звонят на горячую линию и сообщают о таких незаконных действиях.



Роський ихтиологический заказник

Этот заказник – один из крупнейших нерестилищ Днепра на Черкасщине. Сотни тысяч рыб плывут сюда чтобы наметать икру.

Сетки – не единственное незаконное орудие, кроме них умельцы изготавливают специальные "пауки". Ниже по течению реки рыбачат на удочку.



Так выглядят "пауки"

Из-за горе-рыбаков Днепр теряет целые виды рыб. Уже есть существенное уменьшение популяции сома и судака.

Штраф за нарушение правил рыболовства – до трех с половиной тысяч гривен. Дополнительно придется заплатить за каждую рыбу. Но такие штрафы браконьеров не пугают.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который увеличивает наказание за нарушение в разы. Это очень важно, ведь эффективных инструментов для борьбы с браконьерами нет ни в рыбоохранного патруля, ни в полиции,

– пояснил Виктор Иванько, начальник Черкасского рыбоохранного патруля.

С первого апреля и до июня вылов рыбы в Украине запрещен. Можно лишь ловить на один крючок, с одной удочкой и только три килограмма – только в специально отведенных местах.