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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Запугивал и подвергал пыткам: суд наказал боевика, который ранее был чиновником СБУ

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      Суд заочно осудил пророссийского коллаборанта
      Суд заочно осудил пророссийского коллаборанта / Иллюстративное фото

      Суд заочно приговорил бывшего главу одного из управлений СБУ к 12 годам тюрьмы за работу на боевиков так называемой "ДНР". На их сторону он перешел в 2014 году.

      Предатель в 2014 году возглавил так называемое "Макеевское подразделение МГБ ДНР" и активно противодействовал силам АТО и ООС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      К теме: Контрразведка: боевики вербуют осужденных, которых передают Украине

      Злоумышленник искал и подбирал местных граждан, которых под давлением и угрозами заставлял собирать информацию об украинских военных и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им заключением.

      Злоумышленник пока находится в розыске. Впрочем, это не остановило суд уже наказать коллаборациониста.

      Его осудили по статье о создании террористической организации. Присудили боевику 12 лет за решеткой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Донецка СБУ Война на Донбассе Решение суда Пророссийские боевики
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