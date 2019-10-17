Запугивал и подвергал пыткам: суд наказал боевика, который ранее был чиновником СБУ
Суд заочно приговорил бывшего главу одного из управлений СБУ к 12 годам тюрьмы за работу на боевиков так называемой "ДНР". На их сторону он перешел в 2014 году.
Предатель в 2014 году возглавил так называемое "Макеевское подразделение МГБ ДНР" и активно противодействовал силам АТО и ООС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Злоумышленник искал и подбирал местных граждан, которых под давлением и угрозами заставлял собирать информацию об украинских военных и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им заключением.
Злоумышленник пока находится в розыске. Впрочем, это не остановило суд уже наказать коллаборациониста.
Его осудили по статье о создании террористической организации. Присудили боевику 12 лет за решеткой.
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