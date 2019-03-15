Запугивание не пройдут: Генпрокурор и руководство СБУ будут отвечать перед законом, – Соболев

После 31 марта Генпрокурор Юрий Луценко, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко будут отвечать перед законом за организованное ими накануне выборов запугивание членов УИК и наблюдателей от "Батькивщины".

Об этом заявил на брифинге в парламенте первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Он сообщил о том, что процессуальный прокурор Саенко, подчиненный Генпрокурору, дал специальное поручение заместителю руководителя СБУ провести проверку 5 тысяч человек, "странным образом преимущественно членов УИК и наблюдателей на предстоящих выборах".

По словам заместителя председателя фракции "Батькивщина", это не только вмешательство в избирательный процесс и запугивание людей, это – прямое нарушение Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК).

"Фактически два человека в государстве – Генеральный прокурор Луценко и его процессуальный прокурор Саенко дают поручения на незаконные следственные действия, нарушая Конституцию, КПК, подставляя десятки, а возможно, и сотни работников прокуратуры и СБУ", – объяснил парламентарий.

Сергей Соболев убежден: единственная задача, которую преследует команда Порошенко, – запугать членов УИК от "Батькивщины".

Обращаясь к президенту, генпрокурору и СБУ, народный депутат отметил: "Вам это не удалось сделать ни при Януковиче, которому вы молились, вам это не удалось сделать ни будучи во власти. Ибо члены УИК от "Батькивщины" уже 20 лет отстаивают право и справедливость на каждом избирательном участке".

Как сообщил Сергей Соболев, у команды "Батькивщины" есть "фамилии десятков людей в прокуратуре и СБУ, которых Луценко и Кононенко втянули в незаконную деятельность, и по каждому из них сейчас ведется протоколирование с участием адвокатов".

"Каждый такой случай будет рассматривать ГБР и САП. И справедливость будет восстановлена. И если вы думаете, что такими методами кого заставите отказаться от выполнения прямых обязанностей соблюдать закон, то вы глубоко ошибаетесь. А за такие действия вы, Луценко и Кононенко, будете нести персональную ответственность. Мы обобщим эти материалы, и после завершения этой избирательной кампании у вас будет новая "кампания", но она будет проходить по закону и Конституции ", – подытожил представитель "Батькивщины".