Запуск "Ракеты" по Днепру, отчаянная собака-пловец – видео недели

В Киеве провели тестовый рейс легендарного теплохода "Ракета" по реке Днепр. Курсировать будет туристический катер из Киева в Канев. Бездомная собака проплыла по реке Днестр более 10 километров. Животное прибилось к группе туристов в поисках хозяина.

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В Киеве восстановили уникальную "Ракету"

Первый тестовый рейс "Ракеты" начался из Киева и продлится до самого Канева. Дорога до пункта назначения длится 2,5 часа. "Ракета" набирает скорость 60 километров в час, поэтому на борту ни один человек не будет чувствовать морской болезни.

Как запустили легендарную "Ракета": смотрите видео

Бездомная собака-пловец искала хозяина

Бездомная собака проплыла по реке Днестр более 10 километров. Прошло по берегу животное тоже примерно 10 километров после того как привязалась к группе туристов. Двое из отдыхающих решили забрать собаку к себе домой.

Собака проплыла по реке в поисках хозяина: смотрите сюжет 24 канала

В Одессе активно продолжается сентябрьский туризм

В Одессе ежегодно в самом разгаре продолжается бархатный сезон. На городских пляжах отдыхают тысячи людей – в основном туристы из других областей. Большинство туристов привлекает отдых в сентябре за умеренные цены, по сравнению с летом. В этот период жилье стоит значительно дешевле.

Бархатный сезон в Одессе: узнавайте больше в видео

Украинские вина к устрицам

Культ потребления устриц среди украинцев постепенно восстанавливают. Украина вошла в 5 европейских стран, которые больше всего лакомятся деликатесами. Под устрицы, как учат сомелье, лучше всего подойдет белое сухое вино. Изысканный рислинг, к примеру, выращивают в Николаевской области – в винодельне "Коблево".

В Украине создают невероятные вина для устриц: смотрите видео

Скандал между Разумковым и "слугами"

Нешуточный скандал в начале нового политсезона публично начался между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и фракцией "Слуга народа". Причиной стал президентский законопроект об олигархах. "Слуги" хотели проголосовать как можно быстрее, но против этого был Разумков и омбудсмен Людмила Денисова.

Конфликт Разумкова и президентской партии: смотрите сюжет 24 канала