Запуск "Северного потока-2" затягивается: "Газпром" ожидает разрешения Германии

Профильное ведомство Германии 16 декабря рассмотрит заявку "Газпрома" на строительство "Северного потока-2". Запуск трубопровода в обход Украины, запланированный на конец 2019 года, откладывается.

Свое разрешение на продолжение строительства "Северного потока-2" в водах Германии должно принять профильное ведомство, пишет DW.

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В "Газпроме" ожидают, что положительное решение Германии даст возможность достроить газопровод до весны 2020 года.

Необходимость представления данного разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Свое разрешение страна предоставила лишь в конце октября 2019 года.

Что известно о " Северном потоке-2"