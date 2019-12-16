Запуск "Северного потока-2" затягивается: "Газпром" ожидает разрешения Германии
Профильное ведомство Германии 16 декабря рассмотрит заявку "Газпрома" на строительство "Северного потока-2". Запуск трубопровода в обход Украины, запланированный на конец 2019 года, откладывается.
Свое разрешение на продолжение строительства "Северного потока-2" в водах Германии должно принять профильное ведомство, пишет DW.
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В "Газпроме" ожидают, что положительное решение Германии даст возможность достроить газопровод до весны 2020 года.
Необходимость представления данного разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Свое разрешение страна предоставила лишь в конце октября 2019 года.
Что известно о " Северном потоке-2"
- "Газпром" ожидал завершить строительство газопровода до конца 2019 года.
- Это дало бы России возможность запустить трубопровод с начала 2020 года и отказаться от услуг транзита газа через газотранспортную систему Украины.
- Договор о транзите газа между Украиной и Россией, который обязывает "Газпром" поставлять свой газ в Европу через Украину, истекает 31 декабря 2019 года.
- Украина не покупает газ у "Газпрома" с 2015 года, но купленный у европейских компаний газ поступает именно из России. Из-за этого, прекращение транзита может негативно сказаться на возможностях Украины импортировать газ, а также на цене газа.
- На транзите российского газа Украина ежегодно зарабатывает примерно до 3 миллиардов долларов.