10:57
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Запуск "Северного потока-2" затягивается: "Газпром" ожидает разрешения Германии

      145 Читати новину українською
      Решение о разрешении на строительство "Северного потока-2" Германия примет в 2020 году / patrioty.org.ua

      Профильное ведомство Германии 16 декабря рассмотрит заявку "Газпрома" на строительство "Северного потока-2". Запуск трубопровода в обход Украины, запланированный на конец 2019 года, откладывается.

      Свое разрешение на продолжение строительства "Северного потока-2" в водах Германии должно принять профильное ведомство, пишет DW.

      Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2": реакция Германии

      В "Газпроме" ожидают, что положительное решение Германии даст возможность достроить газопровод до весны 2020 года.

      Необходимость представления данного разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Свое разрешение страна предоставила лишь в конце октября 2019 года.

      Что известно о " Северном потоке-2"

      • "Газпром" ожидал завершить строительство газопровода до конца 2019 года.
      • Это дало бы России возможность запустить трубопровод с начала 2020 года и отказаться от услуг транзита газа через газотранспортную систему Украины.
      • Договор о транзите газа между Украиной и Россией, который обязывает "Газпром" поставлять свой газ в Европу через Украину, истекает 31 декабря 2019 года.
      • Украина не покупает газ у "Газпрома" с 2015 года, но купленный у европейских компаний газ поступает именно из России. Из-за этого, прекращение транзита может негативно сказаться на возможностях Украины импортировать газ, а также на цене газа.
      • На транзите российского газа Украина ежегодно зарабатывает примерно до 3 миллиардов долларов.
      Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака
      сегодня
      592
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Газовый контракт Газпром Газ Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 767
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 943
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 383
      15 декабря , 19:30 Циничные обещания Путина и церковный скандал на Тернопольщине – видео недели
      Северин Трач 392
      15 декабря , 18:15 Бубка голосовал против отстранения России от Олимпиады: правда или нет
      Ігор Саджениця 614
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук