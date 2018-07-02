Запуск телескопа James Webb отложили еще на год: названа причина

Запуск космического телескопа James Webb перенесли на 30 марта 2021 года. Это произошло после того, как Независимая контрольная комиссия в составе NASA единогласно рекомендовала продолжить разработку и тестирование телескопа для исправления технических недостатков проекта.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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За время подготовки телескопа James Webb его создатели столкнулись со множеством трудностей, из-за чего его запуск, который первоначально должен был состояться в 2007 году, неоднократно откладывался. Теперь NASA объявило о новом переносе сроков, на этот раз на 30 марта 2021 года.

Такое решение связано с несколькими техническими проблемами, выявленными специалистами во время изучения проекта и тестов систем. Например, в мае выяснилось, что после акустических испытаний часть телескопа, на которой установлен защитный солнечный экран, часть крепежных элементов отделилась от аппарата.



Главные элементы космического телескопа James Webb

NASA заявляет, что работы по некоторым проблемам, указанным в отчете Независимой контрольной комиссии, уже начались, но специалистам необходимо дополнительное время для того, чтобы убедиться, что аппарат полностью готов к запуску. Кроме увеличения сроков разработки, возросли и расходы на миссию. Стоимость разработки теперь оценивается в 8,8 миллиарда долларов, а общие затраты на всю миссию, включая работу после запуска, оцениваются в 9,66 миллиарда долларов.

Что такое James Webb? Космический телескоп James Webb разрабатывается как более мощный астрономический инструмент в сравнении с телескопом Hubble, который уже давно работает на орбите. Он имеет большее основное зеркало, которое состоит из 18 сегментов общей площадью 25 квадратных метров (зеркало Hubble – 4,5 метра). В отличие от Hubble, который концентрировался на оптическом диапазоне, новый телескоп будет изучать Вселенную в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Ученые ставят перед James Webb множество задач, в том числе изучение ранней Вселенной и эпохи реионизации, а также открытие экзопланет и сбор данных об их размерах, плотности и атмосфере.

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