В город Подгородное, то есть пригород Днепра, пустят маршрут троллейбусов. Электротранспорт в этом направлении жители города ждали много лет. Для этого должны закупить новые троллейбусы. Часть пути они будут преодолевать без подключения к сети.

Создание нового маршрута обсудили на совещании представителей областного и городского совета Днепра. Также там был секретарь горсовета Подгородного. Эта встреча состоялась 19 апреля.

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Рассмотрение схемы движения нового троллейбуса / Фото Облсоветы Днепра

Подробнее о маршруте

Новый электротранспорт будет стартовать в центре города с улицы Европейской. В общем одна его поездка продлится 45 минут.

Общая протяженность маршрута – около 20 километров. На нем будет 36 – 39 остановок.



Карта маршрута Днепр – Подгородное / Фото Облсоветы Днепра

Значительную часть пути троллейбусы будут преодолевать привычным способом – "на рогах". Но 6 – 7 километров транспорт должен ехать на заряде аккумулятора, поскольку не везде на маршруте проведена нужная электросеть. Когда именно этот маршрут должны запустить – не сообщается.

На реализацию этого проекта жители Днепра и области ждут еще с 2017 года. Областной совет поддерживает инициативу мэра города. Это на самом деле масштабный замысел, который возможно осуществить только совместными усилиями городского, областного совета, руководства Подгородного и Слободского, мимо которого проходит маршрут троллейбуса,

– сказал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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Какие троллейбусы хотят закупить

Сейчас планируют приобрести ориентировочно 6 троллейбусов. Их все должны производить на днепровском заводе "Южмаш".

Троллейбусы, которые планируют приобрести, должны быть современными и удобными. Самое важное, на что обращали внимание чиновники при выборе – наличие литий-ионных аккумуляторов.