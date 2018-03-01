Зарабатывают 55 тысяч в месяц: Рева назвал сферы, где получают хорошие зарплаты

Около 60 тысяч украинцев ежемесячно зарабатывают более 55 тысяч гривен. При этом среди них есть и те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сейчас в Украине насчитывается 60 тысяч человек, размер месячных зарплат которых превышает 55 800 гривен, а среди них есть и те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это в основном топ-менеджеры как негосударственных, так и государственных компаний, например , "Нафтогаза", – рассказал Рева.

Он также отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы люди получали высокие зарплаты, "если бы ЕСВ высчитывался со всей суммы заработной платы, а не м 55 800 гривен".