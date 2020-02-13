Зарабатывали до 4 тысяч долларов за смену: СБУ поймала на взятках таможенников – фото, видео

Сотрудники таможенного поста в Херсоне брали деньги с предпринимателей. За взятку они "не замечали нарушений" норм ввоза товаров в Украину из-за границы. За смену фигуранты дела могли заработать до 4 тысяч долларов.

О разоблачении таможенников сообщает пресс-служба СБУ.

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Предприниматели импортировали товары широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. А чиновники на таможенном посту "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни за взятку не обращали внимание на определенные нарушения.

За разные суммы взяток чиновники "не замечали" возможные нарушения предпринимателями установленных норм ввоза в Украину товаров зарубежного производства,

– говорится в сообщении.



СБУ разоблачила таможенников, которые брали взятки от предпринимателей

Такой деятельностью чиновники наносили ущерб государственному бюджету. "Тариф" зависел от стоимости багажа. Он составлял 300-500 долларов с человека. За смену злоумышленники могли заработать до 4 тысяч долларов.

Правоохранители задержали их во время получения очередной взятки.



За смену злоумышленники зарабатывали до 4 тысяч долларов

СБУ задержала таможенников на получении очередной взятки: смотрите видео