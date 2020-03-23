Заработать на Netflix и Youtube: идеи для доходов в домашних условиях

Первое правило в сложных ситуациях – действуй. И проявлять активность можно, соблюдая все правила карантина.

Если присмотреться к рынку, можно увидеть много компаний, которые сегодня генерируют идеи и расширяются. Почему же "идеальный шторм" на рынках не только челлендж, но и возможность для каждого из нас?

Свободное время и новые знания

В условиях "домашнего режима" больше не получится сходить в кафе, кино или развлечься с друзьями. Те, кто вынужден работать дистанционно, тоже находятся в постоянном напряжении из-за необходимости сидеть в четырех стенах.

В условиях надвигающегося мирового кризиса придется превращать свободное время в капитал, а также осваивать новые навыки. Например, можно начать зарабатывать на финансовых рынках. Пусть сейчас глобальные компании в непростой ситуации, но она помогла выявить лидеров, которые наиболее устойчивы в условиях кризиса.

Многие боятся ввязываться в эту историю без профильного образования, но, на самом деле, главное: внимательно следить за ситуацией, вовремя реагировать и рационально мыслить. Согласись, наблюдательность не помешала бы и в других сферах жизни, а здесь идеальный способ ее развить.

Внимательно отслеживая все изменения, ты сможешь заработать как на росте, так и на падении курса акций. Одной из самых известных и самых стабильных платформ для биржевой торговли онлайн явлется Libertex Forex Club.

Истории успеха мировых гигантов

Если внимательно разобраться в том, что происходит на рынке, можно сделать вывод о том, что даже сейчас есть ряд довольно перспективных секторов, в которые стоит вкладывать деньги с перспективой получения прибыли.

Так, например, как никогда актуальны, а значит и выгодными, становятся развлечения дома. Итак, стоит присмотреться к акциям таких компаний как Netflix, Blizzard (игры), Nintendo (игры, софт) Facebook (Oculus - системы виртуальной реальности), Youtube ( Google).

Другими интересными инструментами для инвестирования могут стать бумаги соцсетей и мессенджеров, поскольку людям, как и раньше, необходимо держать связь с внешним миром. Стоит обратить внимание на акции Facebook, Snapchat и т. п.

В условиях карантина крайне востребованной является доставка товаров на дом, поэтому с большой вероятностью вырастут прибыли у таких компаний как Amazon и Alibaba.

Ну и, конечно, продукты питания, потому что на них есть спрос всегда, особенно сегодня. Поэтому выгодной инвестицией могут стать, например, такие ценные бумаги, как акции компании McDonalds.

Ничего сложного

Для начала достаточно открыть и пополнить счет Forex Club Libertex – это просто и это не требует каких-либо сложных расчетов. Все делается буквально в один клик дистанционно. Технически у вас также не возникнет никаких проблем, ведь торговая платформа доступна как через web-интерфейсе, так и в виде приложения для операционных систем iOS и Android. Вполне реально торговать, просто сидя у себя дома за компьютером через планшет или телефон.

Эксперты Forex Club Libertex помогут разобраться в ситуации на рынке, принять то или иное инвестиционное решение. Уже скоро аналитики проведут бесплатный семинар "Почему нужно инвестировать в Netflix и Youtube?".

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