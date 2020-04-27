Заработки за границей во время пандемии: кто зовет украинцев и сколько можно заработать

Почти 200 украинцев 23 апреля полетели на заработки в Финляндию на фермерские хозяйства. В Польше думают, как вернуть украинских заробитчан, ведь в стране – острая нехватка рабочих рук. Также заинтересованность проявили Англия, Австрия, Германия и Норвегия.

Украинцы, которые полетели в Финляндию, имеют 2 недели пробыть там на обсервации, а потом приступят к работе. К тому же списки пассажиров тщательно согласовывали. Почему Финляндия и другие страны так заинтересованы в украинских работниках – в комментарии 24 каналу рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Детали До 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику

Почему работодатели Финляндии заинтересованы именно украинцами

Василий Воскобойник отметил: нельзя сказать, что украинцы – слишком дешевая рабочая сила, и поэтому Финляндия этим пользуется. "И зарплата не намного отличается от заработков, которые получают граждане Финляндии", – отметил он.

По словам президента Всеукраинской ассоциации, есть ряд причин, почему Финляндия зовет именно украинцев:

Мы расположены относительно рядом.

Украинцы ранее уже работали в Финляндии. Конечно, лучше брать на работу тех, кого уже проверил.

В Украине нет такой ужасной картины заболеваемости COVID-19, как это происходит в некоторых странах Европы.

Василий Воскобойник подчеркнул, что сейчас не только Финляндия заинтересована в украинцах, новышеупомянутые факторы дают работодателям многих стран надежду, что украинцы будут работать и все будет хорошо.

Что предусматривают сезонные работы

Сезонные работы – это обычная работа в сельском хозяйстве.

Воскобойник отметил, что в отличие от строительства, созревание огурцов, помидоров или клубники – не отложишь. И расходы, которые сейчас понесли работодатели и правительство Финляндии на привлечение украинцев, гораздо меньшие, чем если бы это все было потеряно.

Сколько можно заработать за границей

► Работа в сельском хозяйстве привязана к объему продукции, которую собрал человек.

► Если это почасовая работа – то около 8 евро

По словам Воскобойника, те люди, которые уже отработали в Финляндии, зарабатывают за месяц приблизительно 1 – 1,5 тысяч евро.

"Я хотел бы, чтобы люди не воспринимали это как какую-то сказочку. Работа в сельском хозяйстве достаточно тяжелая. Для человека, который раньше не работал в поле, – это очень большое испытание. Поэтому здесь деньги, которые платят, они очень тяжело отрабатывают", – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.



Василий Воскобойник подчеркнул, что работа в поле – очень сложная, и к этому надо быть готовым / Коллаж 24 канала

Стоит рассчитывать на рост зарплаты за рубежом

По словам Воскобойника, все будет зависеть от того, насколько кризис отразится на странах Европы.

"Насколько я понимаю, страны ЕС, США, Китай просто заливают кризис деньгами. Я уверен, что за 2 – 3 месяца их экономики оправятся, и в зависимости от того, будет ли избыток рабочей силы и будет ли потребность – от этого и будет балансироваться зарплата", – сказал он.

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Почему некоторые европейцы не работают в поле

"Да, действительно, финны не хотят работать за эти деньги. Так сложилось в течение многих лет, что в сельском хозяйстве работают жители других стран. И кстати – это не только в Финляндии. В Германии такая же проблема со сбором урожая, поэтому там организовывали отдельные чартеры по привлечению жителей Румынии и Болгарии. Немцы так же не хотят работать в своем сельском хозяйстве", – пояснил Василий Воскобойник.

Он подчеркнул, сколько бы денег им не платили, они просто не хотят работать в сельском хозяйстве, ведь это не престижно.

А если украинец заболеет COVID-19

Василий Воскобойник отметил, что рейс украинцев в Финляндию мог состояться только по согласованию МИД двух стран, ведь до сих пор действует карантин и границы закрыты.

"Все люди, которые прилетели, работают там официально. Из их зарплаты высчитываются деньги на налоги. Путем налогов они же и застрахованы. Если с ними что-то случится, то их будут лечить за счет Финляндии", – пояснил президент Всеукраинской ассоциации.

Он также обратил внимание, что не зависимо от того, где находятся украинцы, если кто-то из них заболеет коронавирусом – лечиться они будут за счет государства пребывания.

Кто еще хочет привлечь украинских работников

► Польша

"Последние цифры, которые я слышал от пограничной службы Польши, что общее количество украинцев, которые с 15 марта выехали – уже 175 тысяч. Соответственно на сегодня в Польше не хватает рабочих рук. Компании пытаются любыми способами привлечь тех украинцев, которые еще находятся на территории Польши. Я слышал, что действительно польское правительство хочет обращаться к правительству Украины, чтобы привлекать украинцев аналогичными чартерными рейсами, как это сделала Финляндия", – рассказал Василий Воскобойник.

► Германия, Норвегия

По информации президента Всеукраинской ассоциации, к украинскому правительству уже обращались представители Германии и Норвегии.

"Действительно, сейчас сложилась очень интересная ситуация. Европа не может обходиться без привлечения трудовых мигрантов. И если не хватает рабочих рук тех же поляков, венгров, румын, которые раньше ехали в Норвегию, – они согласны брать украинцев", – отметил Василий Воскобойник.

По информации 24 канала, в украинских работниках заинтересованы Англия и Австрия.

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Предостережение для тех, кто хочет работать за рубежом

Воскобойник попросил обратить внимание тех, кто хочет работать за границей, и прислушиваться к 2-м основным советам:

Не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство, какие бы заоблачные предложения вам ни делали. Работайте легально. Не платите деньги посредникам, которые вам предлагают работу за границей. Потому что в всем мире посредникам платят работодатели.

Как удержать украинцев в Украине

По мнению Василия Воскобойника, есть только 2 варианта удержать украинцев дома:

Экономический рост: рост зарплаты и уровня жизни. Но в современных условиях – это невозможно. Второй путь – закрыть границы и под принуждением никого не выпускать. Но это приведет к социальному взрыву.

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