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      Заработки за границей во время пандемии: кто зовет украинцев и сколько можно заработать

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      Почему европейцы заинтересованы украинскими заробитчанами
      Почему европейцы заинтересованы украинскими заробитчанами / Elaine Casap, Unsplash

      Почти 200 украинцев 23 апреля полетели на заработки в Финляндию на фермерские хозяйства. В Польше думают, как вернуть украинских заробитчан, ведь в стране – острая нехватка рабочих рук. Также заинтересованность проявили Англия, Австрия, Германия и Норвегия.

      Украинцы, которые полетели в Финляндию, имеют 2 недели пробыть там на обсервации, а потом приступят к работе. К тому же списки пассажиров тщательно согласовывали. Почему Финляндия и другие страны так заинтересованы в украинских работниках – в комментарии 24 каналу рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

      Детали До 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику

      Почему работодатели Финляндии заинтересованы именно украинцами

      Василий Воскобойник отметил: нельзя сказать, что украинцы – слишком дешевая рабочая сила, и поэтому Финляндия этим пользуется. "И зарплата не намного отличается от заработков, которые получают граждане Финляндии", – отметил он.

      По словам президента Всеукраинской ассоциации, есть ряд причин, почему Финляндия зовет именно украинцев:

      • Мы расположены относительно рядом.
      • Украинцы ранее уже работали в Финляндии. Конечно, лучше брать на работу тех, кого уже проверил.
      • В Украине нет такой ужасной картины заболеваемости COVID-19, как это происходит в некоторых странах Европы.

      Василий Воскобойник подчеркнул, что сейчас не только Финляндия заинтересована в украинцах, новышеупомянутые факторы дают работодателям многих стран надежду, что украинцы будут работать и все будет хорошо.

      Что предусматривают сезонные работы

      Сезонные работы – это обычная работа в сельском хозяйстве.

      Воскобойник отметил, что в отличие от строительства, созревание огурцов, помидоров или клубники – не отложишь. И расходы, которые сейчас понесли работодатели и правительство Финляндии на привлечение украинцев, гораздо меньшие, чем если бы это все было потеряно.

      Сколько можно заработать за границей

      ► Работа в сельском хозяйстве привязана к объему продукции, которую собрал человек.

      ► Если это почасовая работа – то около 8 евро

      По словам Воскобойника, те люди, которые уже отработали в Финляндии, зарабатывают за месяц приблизительно 1 – 1,5 тысяч евро.

      "Я хотел бы, чтобы люди не воспринимали это как какую-то сказочку. Работа в сельском хозяйстве достаточно тяжелая. Для человека, который раньше не работал в поле, – это очень большое испытание. Поэтому здесь деньги, которые платят, они очень тяжело отрабатывают", – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

      заробітки за кордоном
      Василий Воскобойник подчеркнул, что работа в поле – очень сложная, и к этому надо быть готовым / Коллаж 24 канала

      Стоит рассчитывать на рост зарплаты за рубежом

      По словам Воскобойника, все будет зависеть от того, насколько кризис отразится на странах Европы.

      "Насколько я понимаю, страны ЕС, США, Китай просто заливают кризис деньгами. Я уверен, что за 2 – 3 месяца их экономики оправятся, и в зависимости от того, будет ли избыток рабочей силы и будет ли потребность – от этого и будет балансироваться зарплата", – сказал он.

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      Почему некоторые европейцы не работают в поле

      "Да, действительно, финны не хотят работать за эти деньги. Так сложилось в течение многих лет, что в сельском хозяйстве работают жители других стран. И кстати – это не только в Финляндии. В Германии такая же проблема со сбором урожая, поэтому там организовывали отдельные чартеры по привлечению жителей Румынии и Болгарии. Немцы так же не хотят работать в своем сельском хозяйстве", – пояснил Василий Воскобойник.

      Он подчеркнул, сколько бы денег им не платили, они просто не хотят работать в сельском хозяйстве, ведь это не престижно.

      А если украинец заболеет COVID-19

      Василий Воскобойник отметил, что рейс украинцев в Финляндию мог состояться только по согласованию МИД двух стран, ведь до сих пор действует карантин и границы закрыты.

      "Все люди, которые прилетели, работают там официально. Из их зарплаты высчитываются деньги на налоги. Путем налогов они же и застрахованы. Если с ними что-то случится, то их будут лечить за счет Финляндии", – пояснил президент Всеукраинской ассоциации.

      Он также обратил внимание, что не зависимо от того, где находятся украинцы, если кто-то из них заболеет коронавирусом – лечиться они будут за счет государства пребывания.

      Кто еще хочет привлечь украинских работников

      ► Польша

      "Последние цифры, которые я слышал от пограничной службы Польши, что общее количество украинцев, которые с 15 марта выехали – уже 175 тысяч. Соответственно на сегодня в Польше не хватает рабочих рук. Компании пытаются любыми способами привлечь тех украинцев, которые еще находятся на территории Польши. Я слышал, что действительно польское правительство хочет обращаться к правительству Украины, чтобы привлекать украинцев аналогичными чартерными рейсами, как это сделала Финляндия", – рассказал Василий Воскобойник.

      ► Германия, Норвегия

      По информации президента Всеукраинской ассоциации, к украинскому правительству уже обращались представители Германии и Норвегии.

      "Действительно, сейчас сложилась очень интересная ситуация. Европа не может обходиться без привлечения трудовых мигрантов. И если не хватает рабочих рук тех же поляков, венгров, румын, которые раньше ехали в Норвегию, – они согласны брать украинцев", – отметил Василий Воскобойник.

      По информации 24 канала, в украинских работниках заинтересованы Англия и Австрия.

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      Предостережение для тех, кто хочет работать за рубежом

      Воскобойник попросил обратить внимание тех, кто хочет работать за границей, и прислушиваться к 2-м основным советам:

      1. Не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство, какие бы заоблачные предложения вам ни делали. Работайте легально.
      2. Не платите деньги посредникам, которые вам предлагают работу за границей. Потому что в всем мире посредникам платят работодатели.

      Как удержать украинцев в Украине

      По мнению Василия Воскобойника, есть только 2 варианта удержать украинцев дома:

      1. Экономический рост: рост зарплаты и уровня жизни. Но в современных условиях – это невозможно.
      2. Второй путь – закрыть границы и под принуждением никого не выпускать. Но это приведет к социальному взрыву.

      Смотрите видео: все о заработках за границей от Василия Воскобойника

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Сельское хозяйство Австрия Великобритания Норвегия Заробитчане Финляндия Новости Польши
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