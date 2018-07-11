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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Заработки за рубежом наносят психологические травмы и разрушают семьи, – психолог

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Проблемы в семье
Проблемы в семье / womanask.pp.ua

Длительное пребывание членов семей на заработках за границей в отрыве от семьи приводит к самым трудным ситуациям, которые способны разрушать связи между родителями и детьми, между супругами.

Об этом заявила психолог Ольга Плетка в эфире 24 канала.

В первую очередь, сам факт длительного пребывания вдали от семьи вносит существенные коррективы в отношения. Случается, что связь между членами семьи теряется.

"Есть случаи, когда женщина едет, например, в ту же Италию, и там ухаживает за больными стариками, и когда она возвращается домой, то выясняется, что она никому не нужна, потому что нужны были только ее деньги, которые она отправляла. И никто эмоционально ее не ждет. То есть ее рассматривают как кошелек и не более того. И это очень сильно бьет по ней. Потому что она там не свой человек, где она работала, и дома уже не свой", – сообщила психолог.

Также портятся отношения между родителями и детьми. Последние воспринимают родителей как источник средств к существованию, приобретению дорогих вещей, одежды, но при этом чувствуют себя сиротами.

"Ребенок будет чувствовать то, что мать или отец – это уже не свои люди. Потому что они не близки настолько. Кроме того, очень часто дети чувствуют себя сиротами, потому что нет папы, мамы, но семья выживает, у ребенка есть какие-то приличные вещи. И ребенок воспринимает отца и мать не как эмоционально близкого человека, а как человека, которого надо использовать, пользоваться теми деньгами, которые есть. То есть отец – это деньги, или мать – это деньги", – заявляет психолог.

Теги: Новости Украины Деньги Психология
Источник: 24 Канал
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