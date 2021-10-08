8 октября сообщили, что выйти из тюрьмы преступнику помог "закон Савченко". Трагедия, о которой говорится, случилась еще 15 октября 2014 года.
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Почему приняли такое апелляционное решение
Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы. Однако, согласно упомянутому закону, 1 день в СИЗО учитывают, как 2 в колонии строгого режима. Поэтому убийца фактически полностью отбыл свое наказание.
Прокуратура подавала ходатайство об отмене приговора. Однако суд его отклонил, поскольку там "забыли" указать номер уголовного производства. Преступника освободили прямо в зале заседаний.
Вырезал на теле бранное слово
Трагедия произошла еще 15 августа 2014 года. Убийца познакомился с жертвой в социальных сетях. Девочка пригласила нового товарища к себе в гости – отдыхать на море в селе Великодолинское. Они немного погуляли, а потом пошли в дом несовершеннолетней. Однако почему-то все переросло в ссору..
Гость сильно разозлился и повалил хозяйку на пол, где начал душить. Впоследствии он понял, что потерпевшая может пойти жаловаться правоохранителям. Поэтому одессит схватил нож, который стоял на столе и 20 раз ударил им в шею несчастной.
После этого изверг понял, что девочка все-таки умерла. Однако он не хотел просто оставить тело. Убийца решил надругаться над телом: вырезал на животе и груди бранное слово.
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Пришлось судить несколько раз
Всего преступника судили 3 раза. Однако первые 2 приговора отменили апелляцией. Речь идет о решениях Овидиопольского районного и Ильичевского городского судов.
На первых процессах Лиховид признал свою вину, однако лишь частично. Он тогда заявил, что причиной конфликта стали "разные взгляды на общественно-политическую жизнь Украины". А вот на 3 заседании он уже говорил, что вообще не виноват.