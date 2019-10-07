Зарезал и бросил в камышах: в Донецкой области три недели искали убийцу 14-летней девочки

В Константиновке с 14 сентября искали Ирину Лысенко, которая сбежала из дома. 6 октября девушку нашли зарезанной у местного пруда.

Девушка после ссоры ушла из дома и поздно вечером не вернулась. Как рассказали в пресс службе Донецкой полиции, на следующий день мать написала заявление об исчезновении своей дочери.

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Начались масштабные поиски: правоохранители и волонтеры круглосуточно прочесывали город и прилегающие населенные пункты. Так, после трех недель поисков, тело девушки нашли в камышах возле пруда.

Правоохранители быстро установили убийцу: это 39-летний гражданин Молдовы, который только этим летом вышел из тюрьмы за разбойное нападение.

Оказалось, что девушка уехала из дома на такси в центр города. Там она познакомилась со старшим мужчиной, который ее угостил и пригласил посидеть у водоема. После непродолжительного разговора он предложил заняться сексом. Однако после этого, как признался сам мужчина, он испугался, что девушка обратится в полицию. Он достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. Тело он затянул в камыши и прикрыл ветками, а нож выбросил в воду.

Была ли девушка изнасилованной – полиция еще проверяет. 7 октября злоумышленнику избрана мера пресечения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, он будет ждать решения суда под стражей.

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