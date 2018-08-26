Заря – Десна: где смотреть онлайн матч УПЛ

В 6-м туре УПЛ луганская "Заря" примет черниговскую "Десны". Матч, который начнется в 19:30 в воскресенье, 26 августа, будет доступен для просмотра по телевидению и онлайн.

Матчи луганской "Зари" в этом сезоне транслирует медиахолдинг "1 + 1 медиа". Обычно матчи луганчан показывает канал "2 + 2". Однако игру против "Десны" покажет канал "УНИАН".

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Кроме просмотра по телевидению, трансляция матча будет доступна и онлайн по ссылке. Трансляция матча начнется в 19:25, сама игра – в 19:30.

Также на сайте Футбол24 будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Обзор игры и голов – на сайте 24 канала сразу после окончания матча.

Напомним, матч "Заря" – "Десна" состоится в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Начало в 19:30 в воскресенье, 26 августа.

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