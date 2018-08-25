Заря – Десна: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В матче 6-го тура УПЛ луганская "Заря" будет принимать черниговскую "Десну". Первые среди недели сыграли тяжелый матч в квалификации Лиги Европы, вторые же имели полноценную неделю для подготовки к этому матчу. Поэтому букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Напомним, "Заря" сыграла в ничью 0:0 с "РБ Лейпциг". При этом луганская команда с 16-ой минуты играла в меньшинстве.

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Несмотря на это, именно "Заря" является фаворитом этого матча. В PariMatch коэффициент на их победу – 1,82. Победа "Десны" – 4,30. Ничья в этом матче – 3,65.

Несколько выше коэффициенты на этот матч – в "Фаворит спорт". Там победа "Зари" получила 1,94, а победа "Десны" – 4,40. Зато здесь меньше коэффициент на ничью – 3,25.

На Marathon bet на "Зарю" стоит коэффициент 1,79. Победа "Десны" – 4,80. На то, что команды сыграют в ничью – 3,64.

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Напомним, матч "Заря" – "Десна" состоится в Запорожье в воскресенье, 26 августа. Начало матча в 19:30.

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