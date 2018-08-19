Заря – Олимпик: где смотреть онлайн матч УПЛ

Один из центральных матчей 5-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком" будет транслировать один из украинских телеканалов. Он же его покажет и онлайн.

Обычно матчи "Зари" в УПЛ транслирует телеканал "2+2", который входит в медиахолдинг "1+1 медиа". Однако в этот раз трансляцию этого матча передали на другой канал холдинга – "УНИАН". Именно он покажет матч, который начнется в 19:30.

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Доступен матч будет и к просмотру онлайн по ссылке.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24, обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала по окончании игры.

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