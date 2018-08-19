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Заря – Олимпик: кому букмекеры прогнозируют победу в матче

22 Читати новину українською
Заря – Олимпик прогноз букмекеров
Заря – Олимпик прогноз букмекеров

Одно из самых интересных противостояний 5-го тура УПЛ – матч между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком". Обе команды – среди претендентов на попадание в топ-6 УПЛ, где будут бороться за место в еврокубках в следующем сезоне. Однако очки для этого надо набирать уже.

"Заря" среди недели сыграла тяжелый матч на выезде в Португалии против "Браги", где по сумме двух матчей прошла соперника. Теперь луганчан ожидает противостояние за выход в групповой этап Лиги Европы с мощным немецким "РБ Лейпциг".

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"Олимпик" же имел целую неделю для подготовки к этому матчу. Правда, команда перед игрой потеряла нападающего Станислава Беленького, который перешел в словацкий "ГАК".

Поэтому букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно "Заре". В PariMatch коэффициент на их победу – 1,90. В то время как на "Олимпик" – 4,50. Ничья в матче – 3,30.

"Фаворит спорт" дает чуть более высокие коэффициенты относительно побед одной из команд – 1,95 на победу "Зари" и 4,65 на победу "Олимпика". Ничья – 3,10.

Аналогичные цифры и в Marathon bet: победа "Зари" – 1,95, победа "Олимпика" – 4,65. Только на ничью немного выше коэффициент 3,18.

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Напомним, матч "Заря" – "Олимпик" состоится в воскресенье, 19 августа. Начало в 19:30.

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Теги: Новости спорта Футбол УПЛ ФК Заря ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
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