Заря – Олимпик: видеообзор матча
В матче 5-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала донецкий "Олимпик". Команды не забили голов в этом матче, хотя возможности отличиться были.
Наибольшую опасность имели моменты в исполнении бразильца Рафаэля. Первый раз он после скидки пробил точно в руки Кринському. Во втором моменте Балашов уже с порежніх ворот вынес мяч после быстрой атаки луганчан.
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"Олимпик" мог выйти вперед благодаря голу со штрафного. Но Ксенз пробил выше ворот.
Видеообзор матча "Заря" – "Олимпик"
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Источник: 24 канал
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