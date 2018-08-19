Заря – Олимпик: видеообзор матча

В матче 5-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала донецкий "Олимпик". Команды не забили голов в этом матче, хотя возможности отличиться были.

Наибольшую опасность имели моменты в исполнении бразильца Рафаэля. Первый раз он после скидки пробил точно в руки Кринському. Во втором моменте Балашов уже с порежніх ворот вынес мяч после быстрой атаки луганчан.

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"Олимпик" мог выйти вперед благодаря голу со штрафного. Но Ксенз пробил выше ворот.

Видеообзор матча "Заря" – "Олимпик"

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