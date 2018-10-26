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      Заря – Александрия прогноз букмекеров на матч УПЛ

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      Заря – Александрия прогнрз букмекеров
      Заря – Александрия прогнрз букмекеров

      Одним из центральных матчей 13-го тура УПЛ станет встреча луганской "Зари" и "Александрии". Первые борятся за попадание в топ-шесть, в то время как "александрийцы" удерживают за собой третью позицию в чемпионате. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

      Перед предстоящим поединком "Заря" отстает от "Александрии" в турнирной таблице на 9 очков. Поэтому матч с одним из главных конкурентов за место в тройке призеров, превращается для обеих команд в игру за потенциальные "шесть очков".

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      В PariMatch коэффициент на победу "Зари" – 1,90. В то время как победа "Александрии" получила показатель в 4,50. Ничья в этом матче – 3,35

      "Фаворит спорт" оценил победу луганчан несколько ниже – 1,87. Относительно победы "Александрии", то здесь коэффициент 4,70. На то, что команды сыграют в ничью – 3,30.

      Самый высокий коэффициент на победу "Зари" – у Marathon bet. Они на луганчан дают 1,97. При этом победа "Александрии" имеет также самый высокий показатель – 4,15. Ничья между этими командами – 3,25.

      Напомним, что матч УПЛ "Заря" – "Александрия" состоится 27 октября. Начало – в 17:00.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Александрия ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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