Заря – Арсенал: видео гола матча УПЛ
В матче между луганской "Зарей" и киевским "Арсеналом" после первого тайма побеждают хозяева поля.
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В первом тайме луганская "Заря" тотально владела ситуацией на поле, имея минимум 5 моментов, чтобы забить гол. Однако открыть счет в матче луганчанам удалось лишь реализовав пенальти.
На 35-й минуте Караваев пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной и попал точно в руку Зозули, который получил предупреждение и пенальти в собственные ворота. Реализовать 11-метровый удар удалось том же Караваеву – голкипер "канониров" угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.
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Источник: 24 Канал
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