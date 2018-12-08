В матче между луганской "Зарей" и киевским "Арсеналом" после первого тайма побеждают хозяева поля.

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В первом тайме луганская "Заря" тотально владела ситуацией на поле, имея минимум 5 моментов, чтобы забить гол. Однако открыть счет в матче луганчанам удалось лишь реализовав пенальти.

На 35-й минуте Караваев пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной и попал точно в руку Зозули, который получил предупреждение и пенальти в собственные ворота. Реализовать 11-метровый удар удалось том же Караваеву – голкипер "канониров" угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.

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