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"Заря" сыграла в результативную ничью с "Брагой" в Лиге Европы

26 Читати новину українською
Заря – Брага результат матча Лиги Европы
Заря – Брага результат матча Лиги Европы

Луганская "Заря" в матче против португальской "Браги" играла на равных против соперника. И после пропущенного гола сумела быстро отыграться.

Заря – Брага 1:1
Голы: Караваев, 72 – Орта, 69

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Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб удивил тем, что в этом матче оборонять ворота вышел бразилец Луис Фелипе. За луганскую команду сыграли еще два его соотечественника – Силас и Рафаэль. Значительно больше бразильцев в этом матче сыграло за "Брагу" – аж восемь игроков.

Правда забивали в этом матче португальцы и украинцы. Первыми забили гости. Рикардо Орта в касание пробил по воротам, когда к нему попал мяч после подачи с фланга. Защитники "Зари" не сумели вынести мяч в этом моменте.

Еще до этого Орта мог забить трижды. Первый раз еще в первом тайме, но не реализовал выход на ворота "Зари". Во втором тайме сначала он решился на мощный удар издали из-под защитника. Фелипе перевел мяч на угловой. Наиболее опасный момент – когда защитники оставили его без присмотра в штрафной площадке. Но мяч после его удара попал в перекладину ворот.

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И уже через три минуты после пропущенного гола "Заря" сравняла счет. На этот раз защитники "Браги" оставили без присмотра Караваева. Украинец тоже решил мощно в касание пробить по воротам. Удар был точным и недостижимым для вратаря.

Больше команды не забивали. Поэтому вопрос выхода в следующий раунд решится уже в Португалии 16 августа.

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Теги: Футбол Лига Европы ФК Заря Новости спорта
Источник: 24 Канал
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