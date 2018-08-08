Заря – Брага: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы сыграет против португальской "Браги". Букмекеры в этом матче большее предпочтение отдают гостям встречи.

Букмекерская контора William Hill коэффициент на победу "Зари" выставила на уровне 3,50. В то время как на "Брагу" – 2,20. Ничья в этом матче – 3,10.

Читайте также: Мариуполь – Бордо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Аналогичные коэффициенты на этот матч и в PariMatch – 3,55 на "Зарю" и 2,12 на "Брагу". Ничья между командами – 3,35. Не очень верят букмекеры и в то, что "Заре" удастся пройти в насткпний раунд – 3,77 на это. Что касается "Браги", то коэффициент на их проход – 1,27.

Те же 3,55, на победу "Зари" дает и "Фаворит спорт". Столько же – на проход луганчан в следующий раунд. На победу "Браги" в матче в Запорожье 2,17. Ничья в матче – 3,05. На то, что португальский команад пройдет "Зарю" в этом двухматчевом противостоянии – 1,27.

Наибольший коэффициент на победу "Зари" выставили в Marathon bet – 3,95. В то время как на победу "Браги" 2,23. Ничья – 3,04. При этом на проход "Зари" в следующий раунд коэффициент почти равный с остальными букмекерскими конторами – 3,52. На проход "Браги" – 1,31.

Читайте также: 18-летний футболист сборной Украины перейдет в "Динамо" за 7,5 миллиона евро

Напомним, матч между "Зарей" и "Брагой" состоится в четверг, 9 августа, в Запорожье на "Славутич арена". Игра начнется в 21:30. Ответный Матч состоится в Португалии 16 августа.

Стоит добавить, что уже известно, с кем сыграет "Заря" в случае прохода "Браги".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24