Заря – Брага: видео голов и моментов матча Лиги Европы

Луганская "Заря" в матче против португальской "Браги" пропустила первой. Однако уже вскоре украинская команда забила в ответ.

Голом в ворота "Зари" отличился Рикардо Орта. Игрок португальской команды оказался на месте, куда отскочил мяч после подачи с фланга, и в касание пробил по воротам Луиса Фелипе.

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Видео гола "Браги" в ворота "Зари"

Но уже через три минуты счет снова стал равным. Красавец-гол удался Караваеву.

Видео гола Караваева в ворота "Браги"

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