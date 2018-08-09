Заря – Брага: видео голов и моментов матча Лиги Европы
Луганская "Заря" в матче против португальской "Браги" пропустила первой. Однако уже вскоре украинская команда забила в ответ.
Голом в ворота "Зари" отличился Рикардо Орта. Игрок португальской команды оказался на месте, куда отскочил мяч после подачи с фланга, и в касание пробил по воротам Луиса Фелипе.
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Видео гола "Браги" в ворота "Зари"
Но уже через три минуты счет снова стал равным. Красавец-гол удался Караваеву.
Видео гола Караваева в ворота "Браги"
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Источник: 24 Канал
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