Заря – Черноморец: где смотреть онлайн матч УПЛ

Луганская "Заря" в субботу, 4 августа, будет принимать одесский "Черноморец". Матч будет доступен к просмотру онлайн.

Луганская "Заря" все домашние матчи транслирует на телеканале "УНИАН". Так будет и с матчем против "Черноморца". Трансляция запланирована на канале "УНИАН", и будет доступна онлайн

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"Черноморец" лазарет не пополнял и дисквалификаций не претерпевал, а вот кадровую ситуацию "Зари" трудно назвать спокойной. Тяжелую травму получил Артем Громов, вылетел на месяц и пропустит не только матч с "Черноморцем", а и весь 3-й квалифай-раунд Лиги Европы.

Противостояние "Зари" и "Черноморца" начнется 4 августа в 19:30.

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу после окончания игры.

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