"Заря" и "Черноморец" разошлись боевой ничьей

В матче третьего тура УПЛ луганская "Заря" принимала одесский "Черноморец"

Луганчанам удалось забить в первом тайме. Рафаэль с подачи Арваладзе головой отправил мяч в правый угол ворот Литовченко – 1:0. После пропущенного гола одесситы бросились в контратаку, но мало что у них получалось.

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Во втором тайме "Черноморец" больше отличался голевыми моментами, и один все-таки удалось реализовать. Савченко чуть не порвал сетку ворот за спиной Махарадзе и прямым ударом со штрафного пробил без шансов для голкипера – 1:1.

Концовка матча осталась за "Зарей", но подойти к воротам соперника оказывалось довольно проблематично.

"Заря" и "Черноморец" набрали по одному очку и находятся рядом в турнирной таблице. В следующем туре "Заря" на выезде сыграет с "Карпатами", а "Черноморец" дома примет "Десну".

Заря – Черноморец 1:1

Голы: Рафаэль, 23 – Савченко, 59

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