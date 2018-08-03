Заря – Черноморец: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Луганская "Заря" в матче третьего тура УПЛ будет принимать одесский "Черноморец". Букмекеры отдали предпочтение именно хозяевам поля.

Несмотря на то, что обе команды имеют одинаковое количество очков после двух туров, именно луганчане являются безоговорочными фаворитами этого противостояния.

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В PariMatch коэффициент на победу "Зари" выставили на уровне 1,51. Победа "Черноморца" – 6,70. На то, что команды сыграют вничью – 4,10.

При этом букмекеры не слишком верят в то, что "Черноморцу" удастся забить больше, чем один гол – "тотал больше 2,0" оценен в 14,5. В то время как такая же ставка на "Зарю" – лишь 2,55.

Еще больший коэффициент на победу "Черноморца" выставил "Фаворит" – 7,00. Победа "Зари" тоже оценена несколько выше – 1,56. Зато ничья между этими командами имеет меньший показатель – 3,80.

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Наибольший же коэффициент одесситов дал Marathon bet – 7,40. В то время как на победу "Зари" – те 1,51. Как и 4,10 на ничью в матче.

Стоит отметить, что "Черноморец" оказался среди команд УПЛ уже после того, как вылетел в Первую лигу. Но потому, что ФК "Полтава" решила не участвовать в турнире, одесскую команду пришлось возвращать в УПЛ. К тому времени часть игроков "Черноморца" покинула клуб, поэтому главному тренеру Ангелу Червенкову пришлось собирать команду почти заново. Несмотря на это, "моряки" в первом туре несколько неожиданно обыграли "Олимпик", а во втором туре минимально уступили "Карпатам".

"Заря" же готовится в еврокубки. Уже в четверг, 9 августа, команде играть первый матч против португальской "Браги". Что касается чемпионата, то луганчане стартовали с победы над "Мариуполем", а после того уступили "Александрии", когда им пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за травмы Артема Громова (замены к этому времени уже были использованы).

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