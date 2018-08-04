Заря – Черноморец: видео голов и моментов матча

Луганская "Заря" сыграла вничью в матче против одесского "Черноморца".

Первыми открыли счет в противостоянии подопечные Юрия Вернидуба – Рафаэль да Силва на 23 минуте вывел свою команду вперед после того, как удачно поборолся в штрафной соперника во время подачи с углового. Впрочем, футболистам "Зари" не удалось удержать победный счет в матче.

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"Моряки" все же смогли восстановить паритет в игре и довести счет до ничейного – Алексею Савченко удался точный удар со штрафного на 59 минуте.

После этого тура "Заря" и "Черноморец" набрали по 4 очка, расположившись на 5 и 4 местах соответственно.

Видео голов и моментов матча Заря – Черноморец

Заря – Черноморец 1:1

Голы: Рафаэль Да Силва, 23 – Савченко, 59

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