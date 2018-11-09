В субботу, 10 ноября, луганская "Заря" примет львовские "Карпаты". Команды в турнирной таблице разделяет всего два очка, поэтому это будет довольно напряженный бой за попадание в топ-6. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Игра первого круга между "Карпатами" и "Зарей" завершилась победой гостей со счетом (1:0), гол на свой счет записал Харатин. Та игра стала последней под руководством Олега Бойчишина. В составе львовян играют экс-футболисты "Зари" Никита Шевченко и Олег Бородай, для которых матч со своим бывшим клубом будет иметь особый подтекст. Итак матч между двумя самобытными коллективами обещает быть боевым и бескомпромиссным. Потеря очков усложнит судьбу обоим командам.

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В PariMatch наибольший коэффициент на победу "Зари" – 1,72. В то время как победа "Карпат" получила показатель в 5,50. Ничья в этом матче – 3,70.

"Фаворит спорт" оценил победу луганчан несколько ниже – 1,69. Относительно победы львовян то здесь коэффициент тоже 5,50. На то, что команды сыграют в ничью – 3,30.

В Marathon bet на луганчан дают 1,71. При этом победа "Карпат" имеет самый низкий показатель – 5,30. Ничья между этими командами – 3,50.

Напомним, что матч УПЛ "Заря" – "Карпаты" состоится 10 ноября. Начало – в 17:00.

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