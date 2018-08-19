"Заря" не сумела обыграть "Олимпик"

Единственным матчем 5-го тура УПЛ, в котором зрители не увидели забитых голов, стала игра между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком".

Заря – Олимпик 0:0

Луганчане лишь за три дня до того тяжелым провели матч в Португалии против "Браги", где сумели добыть путевку в плей-офф квалификации, сыграв в результативную ничью 2:2.

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"Олимпик" же имел достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре. Однако это не помогло команде хотя бы забить гол. В целом зрители на трибунах "Славутич арены" в Запорожье голов не увидели. Обе команды создали мало моментов.

Команды так и сыграли в безголевую ничью, набрав в итоге по одному очку. Теперь у "Зари" восемь баллов в активе и пятая строчка турнирной таблицы. "Олимпик" расположился на шестом месте с шестью баллами.

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