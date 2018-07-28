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"Заря" осталась без лидера перед матчами Лиги Европы

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Артем Громов травмировался в матче против "Александрии"
Артем Громов травмировался в матче против "Александрии"

Футболист "Зари" Артем Громов получил серьезную травму в матче второго тура чемпионата Украины против Александрии.

Громов получил повреждение в одном из противостояний, после чего не смог стать на ногу. Примечательно, что на поединок с "Александрией" 28-летний хавбек выводил "Зарю" с капитанской повязкой.

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Футболист покинул пределы поля, а позже врачи забрали его на носилках. "Заря" на данный момент уже использовала все замены, поэтому доигрывала поединок вдесятером.

Артем является ключевым форвардом "Зари". В прошлом сезоне в составе луганского клуба он провел 34 матча, в которых забил семь голов.

Потеря Громова – серьезный удар по "Заре" перед стартом в квалификации Лиги Европы против Браги 9 августа.

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Теги: Новости спорта Заря
Источник: 24 Канал
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