"Заря" отказалась продавать защитника сборной Украины в европейский клуб

Луганская "Заря" не согласилась продать защитника Александра Сватка. В ответ игрок отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2019 года. Затем игрока отправили в дубль и не взяли с собой на зимние сборы.

"Я, как тренер, не вижу смысла брать его на сборы. Через полгода у него заканчивается контракт. Лучше на эту позицию я буду наигрывать тех, кто моложе. Жизнь продолжается. Важно, чтобы Саша все понимал и был готов к этой ситуации", – заявил главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

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"Я с большим уважением отношусь к Заре, меня здесь все устраивает и я готов отработать контракт до конца. Просто у меня огромное желание, даже можно сказать мечта, попробовать свои силы в Европе, тем более что есть конкретное предложение. В течение отпуска я пытался найти компромисс с руководством "Зари", но пока переговоры не дали результата. Руководство еще раньше говорило, что, если откажусь подписывать контракт, то буду переведен в дубль, поэтому такое решение не стало для меня неожиданностью. Зарю не устраивает сумма отступных. Но, видимо, трудно рассчитывать на большее, когда у меня осталось полгода контракта", – заявил в комментарии изданию "Команда №1" Александр Сваток.

О том, что луганскую "Зарю" не устраивают предложение относительно игрока, подтвердил и генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

"Сваток переведен в дубль, поскольку не хочет продлевать контракт с Зарей, а те предложения, которые поступают к нам, клуб не устраивают. Сваток вместе со своим агентом нарисовали для себя перспективы, но готовить футболиста для кого-то мы не собираемся", – заявил Рафаилов.

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По данным журналиста Игоря Бурбаса, купить игрока сборной Украины пытался хорватский "Хайдук". Клуб предложил за игрока 200 тысяч евро, но эта сумма не устроила "Зарю".

Зоря могла заробити на Сватку 200 тис євро, відпустивши зараз. Але вперлася, вимагаючи більше. Навіть ці 3 місяці основний центрбек став би в нагоді у боротьбі за бронзу. Але клуб вирішив підпсувати гравцю кар’єру, маринуючи в дублі. Влітку як вільний агент Сваток піде в Хайдук — Igor Burbas (@iburbas) 20 січня 2019 р.

Стоит отметить, что летом 2019 года в Сватка заканчивается контракт с "Зарей", и он сможет свободно покинуть клуб и присоединиться к любой команде на правах свободного агента совершенно бесплатно.

Напомним, в ноябре 2018 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Александра Сватка на товарищеский матч против Турции. Однако дебютировать за "сине-желтых" игроку так и не удалось.

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