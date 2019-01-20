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      "Заря" отказалась продавать защитника сборной Украины в европейский клуб

      30 Читати новину українською
      Александр Сваток
      Александр Сваток / Фото из соцсетей

      Луганская "Заря" не согласилась продать защитника Александра Сватка. В ответ игрок отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2019 года. Затем игрока отправили в дубль и не взяли с собой на зимние сборы.

      "Я, как тренер, не вижу смысла брать его на сборы. Через полгода у него заканчивается контракт. Лучше на эту позицию я буду наигрывать тех, кто моложе. Жизнь продолжается. Важно, чтобы Саша все понимал и был готов к этой ситуации", – заявил главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

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      "Я с большим уважением отношусь к Заре, меня здесь все устраивает и я готов отработать контракт до конца. Просто у меня огромное желание, даже можно сказать мечта, попробовать свои силы в Европе, тем более что есть конкретное предложение. В течение отпуска я пытался найти компромисс с руководством "Зари", но пока переговоры не дали результата. Руководство еще раньше говорило, что, если откажусь подписывать контракт, то буду переведен в дубль, поэтому такое решение не стало для меня неожиданностью. Зарю не устраивает сумма отступных. Но, видимо, трудно рассчитывать на большее, когда у меня осталось полгода контракта", – заявил в комментарии изданию "Команда №1" Александр Сваток.

      О том, что луганскую "Зарю" не устраивают предложение относительно игрока, подтвердил и генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

      "Сваток переведен в дубль, поскольку не хочет продлевать контракт с Зарей, а те предложения, которые поступают к нам, клуб не устраивают. Сваток вместе со своим агентом нарисовали для себя перспективы, но готовить футболиста для кого-то мы не собираемся", – заявил Рафаилов.

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      По данным журналиста Игоря Бурбаса, купить игрока сборной Украины пытался хорватский "Хайдук". Клуб предложил за игрока 200 тысяч евро, но эта сумма не устроила "Зарю".

      Стоит отметить, что летом 2019 года в Сватка заканчивается контракт с "Зарей", и он сможет свободно покинуть клуб и присоединиться к любой команде на правах свободного агента совершенно бесплатно.

      Напомним, в ноябре 2018 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Александра Сватка на товарищеский матч против Турции. Однако дебютировать за "сине-желтых" игроку так и не удалось.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Заря Трансферы Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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