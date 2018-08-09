"Заря" подпишет очередного новичка из Бразилии

Луганская "Заря" продолжает усиливать состав команды. На этот раз новичком команды должен стать игрок из Бразилии.

Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в комментарии FootballHub.



"В ближайшее время приедет футболист, с которым мы уже давно контактируем и ведем переговоры с его нынешним клубом. Не хочу говорить заранее, но мы достигли договоренности, будто агент взял билеты и в пятницу они должны вылетать. Этот футболист, который к нам приедет – подавал большие надежды, но в Бразилии такая ситуация, что, если до 22 лет его никуда не продали, о нем все забывают", – рассказал Сергей Рафаилов.

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Стоит добавить, что в это межсезонье "Заря" уже пополнилась одним форвардом из Бразилии. Форвард Рафаэль Силва перебрался в луганский клуб из "Оэсте".

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