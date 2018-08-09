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"Заря" подпишет очередного новичка из Бразилии

15 Читати новину українською
Луганская "Заря"
Луганская "Заря"

Луганская "Заря" продолжает усиливать состав команды. На этот раз новичком команды должен стать игрок из Бразилии.

Об этом заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в комментарии FootballHub.

"В ближайшее время приедет футболист, с которым мы уже давно контактируем и ведем переговоры с его нынешним клубом. Не хочу говорить заранее, но мы достигли договоренности, будто агент взял билеты и в пятницу они должны вылетать. Этот футболист, который к нам приедет – подавал большие надежды, но в Бразилии такая ситуация, что, если до 22 лет его никуда не продали, о нем все забывают", – рассказал Сергей Рафаилов.

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Стоит добавить, что в это межсезонье "Заря" уже пополнилась одним форвардом из Бразилии. Форвард Рафаэль Силва перебрался в луганский клуб из "Оэсте".

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Теги: Новости спорта Футбол ФК Заря
Источник: 24 Канал
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