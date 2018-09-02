"Заря" разгромила "Арсенал-Киев" в 7-м туре УПЛ

Луганской "Заре" в 7-м туре УПЛ не было равных в борьбе против "Арсенал".

Арсенал-Киев –Заря 0:5

Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль Рата, 44, Леднев, 51

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Команда Юрия Вернидуба не оставила шансов новичкам УПЛ уже в первом тайме. К 15 минуте матча были забиты уже два гола. Первый момент реализовал Караваев, когда замкнул подачу от Тымчика с правого фланга на ближнюю штангу ударом головой.

Второй гол на 13-й минуте забил Хомченовский: с передачи Караваева пробил точно в ворота. Караваев к голу добавил еще и ассист. В конце тайма Рафаэль сделал разгромный счет в матче, замкнув видимый прострел от Хомченовского с левого фланга – 0:3. Полный провал обороны у киевлян.

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. "Заря" продолжила свою голевую победу уже в начале второго тайма, а сам гол стал дебютным за луганский клуб у юного Богдана Леднева.

На 68-й минуте матча счет стал просто неприйстойным. Хомченовский сделал дубль в матче, пробив изо всех сил по воротам Ситало.

Таким образом, "Заря" получила три очка и сохранила 4 позицию. "Арсенал-Киев" остается на дне турнирной таблицы.

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