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      "Заря" разрывает контракт с защитником, но сохраняет двух лидеров

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      "Заря" разрывает контракт с Приймой
      "Заря" разрывает контракт с Приймой / footboom.com

      В понедельник, 14 января, официально завершился отпуск футбольного клуба "Заря". Луганчане последними из участников Премьер-лиги завершили свои зимние каникулы.

      "Черно-белые" традиционно собрались на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг Запорожье, где провели первые в этом году сборы и обсудили ближайшие планы.

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      Как информирует официальный сайт клуба, Силас и Богдан Михайличенко, о переходе в другие клубы которых были разговоры в прессе, остаются в "Заре". Оба игрока находятся на сборе команды.

      В дубль переведен Александр Сваток. Скорее всего, игрок не отправится с луганчанами на сборы. Также в клубе сообщают, что будет прекращено сотрудничество с защитником Василием Приймой. Футболист тоже не присутствует на сборе.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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