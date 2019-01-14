"Заря" разрывает контракт с защитником, но сохраняет двух лидеров

В понедельник, 14 января, официально завершился отпуск футбольного клуба "Заря". Луганчане последними из участников Премьер-лиги завершили свои зимние каникулы.

"Черно-белые" традиционно собрались на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг Запорожье, где провели первые в этом году сборы и обсудили ближайшие планы.

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Как информирует официальный сайт клуба, Силас и Богдан Михайличенко, о переходе в другие клубы которых были разговоры в прессе, остаются в "Заре". Оба игрока находятся на сборе команды.

В дубль переведен Александр Сваток. Скорее всего, игрок не отправится с луганчанами на сборы. Также в клубе сообщают, что будет прекращено сотрудничество с защитником Василием Приймой. Футболист тоже не присутствует на сборе.

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