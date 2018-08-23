"Заря" в меньшинстве сыграла вничью с "РБ Лейпциг" в Лиге Европы

В матче между "Зарей" и "РБ Лейпциг" решится судьба одного из мест в групповом этапе Лиги Европы. После напряженного матча решение этого вопроса переносится в Германию.

Заря – РБ Лейпциг 0:0

Удаление: Леднев, 16

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Важнейший эпизод матча случился на 16-й минуте, когда "Заря" осталась в меньшинстве. Богдан Леднев не сдержал своих эмоций, когда ему наступили на ногу. И арбитр матча решил удалить его с поля. Так украинская команда осталась в меньшинстве.

Такой ход событий заставил "Зарю" больше играть от обороны. Что им и удавалось. Хотя до конца матча немецкая команда имела тридцать моментов вблизи ворот Луиса Фелипе. Но реализовать хотя бы один из них "быки" не сумели. Особенно остро было в конце матча, но бразильский вратарь справился с опасными ударами соперника.

"Заря" на это все ответила 6-ю моментами у ворот соперника. Только два удара из них пришлись в створ ворот "РБ Лейпциг".

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Поэтому команды играют в ничью. И владельца места в группе Лиги Европы определят уже в четверг, 30 августа, в Германии.

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