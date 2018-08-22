Есть ли шансы у "Зари" в матче против "РБ Лейпциг": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Последним соперником луганской "Зари" для попадания в групповой этап Лиги Европы станет немецкий "РБ Лейпциг". Первый матч команды проведут в Запорожье в четверг, 23 августа.

Немецкий "РБ Лейпциг" – более мощный соперник, чем португальская "Брага", с которой "Заря" играла в предыдущем раунде. Поэтому букмекерские конторы отдают предпочтение именно сопернику украинского клуба, даже в домашнем матче. А также в противостоянии в целом.

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В букмекерской конторе William Hill коэффициент на победу "Зари" – 5,00. В то время как на победу "РБ Лейпциг" – 1,60. Ничья в матче – 4,20. При этом шансы на проход "Зари" довольно незначительные – 9,00 в противовес 1,05 на немецкий клуб.

Меньше оценивают шансы "Зари" в матче в Запорожье, но больше дают на проход в этой паре в PariMatch. На победу луганской команды в матче 23 августа в Украине коэффициент 5,50. А на итоговую победу и проход в группу Лиги Европы – 8,00. В то время как на победу "РБ Лейпциг" принимают ставки с коэффициентом 5,50, а на проход – 1,06. Ничья в матче в Запорожье – 4,10.

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Наименьший коэффициент (следовательно наибольшие шансы) на проход "Зари" по сумме двух матчей дает "Фаворит спорт" – 6,75. При этом победа луганской команды в матче в Запорожье – 5,75. На то, что первый матч выиграет немецкая команда – 1,57. Общий успех "РБ Лейпциг" в матче с "Зарей" – 1,10. Если матч в Украине закончится в ничью – 4,00.

В Marathon bet коэффициент на победу "Зари" самый большой – 6,05. Относительно "РБ Лейпциг", то коэффициент их победы -1,615. Если команды сыграют в ничью – 4,05. Проход "Зари" – 7,10, проход "РБ Лейпциг" – 1,103.

Напомним, матч "Заря" – "РБ Лейпциг" состоится в четверг, 23 августа, в Запорожье. Начало в 21:30. Ответный матч запланирован на 30 августа. Победитель этой пары попадет в групповой турнир Лиги Европы.

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