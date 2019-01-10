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      "Заря" сыграет восемь спаррингов на зимних сборах в Турции

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      "Заря" сыграет 8 матчей на сборах в Турции
      "Заря" сыграет 8 матчей на сборах в Турции / ФК "Зоря"

      По традиции, во время учебно-тренировочных сборов в Турции которые луганская "Заря" проведет уже совсем скоро, запланированы встречи с различными соперниками в ходе совместных тренировок и тут самое время представить наших оппонентов. Всего во время зарубежных сборов запланировано 8 таких встреч.

      Во время учебно-тренировочных сборов, которые луганская "Заря" проведет в Турции, у команды запланировано 8 спаррингов. В общем луганчане дважды отправятся на сбор в Турцию. Первый из них пройдет с 20 января по 3 февраля, а второй с 7 по 22 февраля.

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      Первый спарринг "Заря" проведет с латвийской командой "Лиепая" 24 января. Если коротко говорить о сопернике, то он представляет высшую лигу Латвии и по итогам сезона занял 4 место из 8 возможных.

      27 января "Заря" встретится с сербским футбольным клубом "Вождовац". После 21 тура чемпионата Сербии оппонент разместился на 11 месте из 16. Стоит отдельно отметить, что с сербской командой луганчане неоднократно играли раньше. Например, последняя встреча состоялась в той же Турции 8 февраля прошлого года и завершилась со счетом 0:0.

      Третий соперник луганчан 30 января на данный момент уточняется.

      Финальный соперник "Зари" на первом сборе – польский футбольный клуб "Пяст". После 20 туров команда идет на 6 месте Высшего дивизиона Польши. Дата совместной тренировки – второй февраля.

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      На втором собрании 9 февраля украинская команда проведет первый спарринг. Соперник – "Локомотив", Ташкент. По итогам завершившегося сезона, "Локомотив" стал чемпионом Узбекистана, опередив на 9 очков "Пахтакор", финишировавший на второй позиции.

      12 февраля "Заря" сыграет со шведским "Кальмаром". Если принимать во внимание сезон в Швеции, который закончился, то из 16-ти возможных мест "Кальмар" занял десятое.

      16 февраля оппонентом "Зари" станет "Шахтёр" из Караганды. В сезоне 2018 года чемпионата Казахстана "горняки" заняли 8 место из 12 команд. С "Шахтёром" луганчане встречались неоднократно. Последняя встреча состоялась в 2017 году и завершилась со счетом 1:1. Гол за "Зарю" забил Гегам Кадимян.

      Финальная встреча на втором сборе состоится 19 февраля. В этот день "Заря" встретится с серебряным призером минувшего чемпионата Грузии – тбилисским "Динамо". "Динамовцев" тоже можно отнести к постоянным соперникам "Зари". Если вспомнить последнюю встречу, то она состоялась 25 января 2018 года и завершилась победой со счетом 3:0. Голы забили Александр Сваток и Любенович, а под конец встречи автоголом отметился соперник.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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