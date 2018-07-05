"Заря" усилится бразильским игроком

Бразильский нападающий Рафаэль Силва в ближайшее время станет игроком луганской "Зари".

Форвард, который в свое время проиграл в Японии, прибыл в Запорожье, где уже успешно прошел медобследование в клубе, сообщает пресс-служба луганчан.

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Рафаэль Силва родился в бразильском городе Каскавел. Затем перебрался в Сан-Паулу. В футбольной географии у игрока пока что были только Бразилия ("Луверденсе", 32 игры, 5 голов, 3 передачи и "Асосіасао Атлетика Понте-Прета", 14 игр и 2 гола) и Япония ("Албирекс Ниигата").

Силва играет на позиции форварда, но может действовать на позициях левого или правого вингера.