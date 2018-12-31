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      "Заря" заработала на трансфере Харатина только половину от его стоимости

      22 Читати новину українською
      "Заря" продала Харатина дешевле его стоимости
      "Заря" продала Харатина дешевле его стоимости / 1927.kiev.

      Луганская "Заря" официально подтвердила переход полузащитника Игоря Харатина в венгерский "Ференцварош". Однако клуб продал футболист дешевле его трансферной стоимости.

      Как информирует официальный сайт луганского клуба, переход Харатин обошелся венграм в 600 тыс. евро и бонусы.

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      Однако по данным Transfermarkt, стоимость Украинский Харатин составляет 1.2 млн евро.

      Напомним, что лидер "Зари" подписал с "Ференцварошем" контракт по системе 2,5+1 23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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