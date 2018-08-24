Заряд энергии на года, – зрители о концерте "Океана Эльзы", который вот-вот начнется в Киеве

На День Независимости украинцы имели возможность посмотреть торжественный парад, а вечером киевляне и гости столицы собираются к Олимпийскому стадиону, где состоится концерт группы "Океан Эльзы" – единственный в 2018 году концерт группы в Украине. Также будет выступать и не менее легендарная и известная, в том числе за рубежом, группа "Даха Браха".

Об этом рассказала в прямом эфире 24 каналу журналистка Елизавета Герасимюк.

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По ее словам, на арене собралось очень много людей, в том числе в вышиванках и с украинскими флагами, и они все в хорошем настроении и в ожидании начала концерта.

Это та энергетика, которую дает украинская патриотическая песня. Для того, чтобы насытиться этой энергетикой на года три точно,

– рассказала фанатка "Океана Эльзы" Оксана.

Свет уже выключили, и старт действа должен состояться с минуты на минуту.



Святослав Вакарчук

Мы его очень долго ждали. Два года! В 2016 году мы были последний раз на концерте,

– прокомментировала поклонница группы Ирина.

К слову, "Океан Эльзы" традиционно дает концерт в День Независимости, только в разных городах Украины. В этом году акцент сделали на аполитичности мероприятия.

"Песня "Сколько нас"– особенная. Мы специально оставляем слова без знаков препинания, и оставляем на выбор каждому слушателю и зрителю решить, что для него это – вопрос или утвердительная фраза. Как в любом демократическом государстве, которое занимается выборами с утра до ночи, сейчас мы решили дать знакомый интерфейс всем. Пусть все люди определяются. Давайте сегодня оставим мораторий для политиков", – подчеркнул лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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"Океан Эльзы" – единственная украинская группа, которая уже в третий раз собирает полный "Олимпийский". Впервые это произошло в 2014 году, когда на стадион пришло более 75 тысячи украинцев. В следующий раз это было в 2016 году – пришло более 85 тысячи человек. В 2018 точную цифру объявят после завершения концерта, но ожидают еще большее количество гостей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская группа "Океан Эльзы" записала и представила новую песню под названием "Сколько нас". Новый трек опубликован на YouTube 14 августа и собрал немало положительных отзывов в комментариях.