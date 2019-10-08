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      Заробитчан в Польше жестоко избили за разговоры на украинском языке: один из них пробыл в коме

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      Заробитчан в Польше избили за разговоры на украинском языке
      Заробитчан в Польше избили за разговоры на украинском языке / 24news.com.ua

      Двух братьев-украинцев – 23-летнего Николая и 19-летнего Владислава – жестоко избили возле ночного клуба, поскольку те говорили между собой на украинском. Произошло это в польском городе Владиславово, куда ребята поехали на заработки.

      Как начался конфликт

      Драка между украинскими заробитчанами и польскими охранниками возникла еще 26 августа, когда ребята отдыхали в одном из клубов Владиславова. Об этом написали на польском портале Dziennik Baltycki.

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      Последним не понравилось, что братья разговаривали между собой на украинском. Хотя, как утверждают свидетели, ребята были спокойными. Однако охранникам так не показалось и они сначала обругали украинском, а потом брызнули в лицо слезоточивый газ и избили.

      Старший брат получил серьезные травмы и был доставлен на вертолете в больницу в Гданьске. Там он пролежал в коме 18 дней. Он не мог самостоятельно дышать, также у него был отек левого полушария мозга, перелом черепа, гематома головного мозга, нарушение слуховых лодыжек, проблемы со слухом и сильная потеря памяти.


      Украинцев жестоко избили в Польше / Фото: портал Dziennik Baltycki

      В каком состоянии пострадавшие

      В результате после лечения Николай нуждается в постоянной помощи своей семьи. Он не может говорить, поэтому общается письменно. Семья пытается ухаживать за ним и помогать ему, его невеста Анна показывает ему фотографии и объясняет, кто на них, надеясь, что Николай начнет восстанавливать свою память. Его брат Владислав чувствует себя лучше и часто посещает Николая.

      Ситуация в семье очень сложная: из четырех человек работает только невеста Анна. А вот мать ребят Наталью уволили с работы, когда узнали об избиении ее детей. Сейчас она ищет работу и хочет подать заявление на жительство в Польше. Это позволит ей ухаживать за сыном. В противном случае Наталье придется вернуться в Украину. В то же время мать ребят благодарна польским врачам.

      У нас нет вертолетов в Украине, поэтому если бы нечто подобное произошло с нами, Николай не пережил бы этого. Он живет сейчас только благодаря такой быстрой и профессиональной помощи, которую оказывают спасатели и в больнице Гданьска. Мы благодарны за это,
      – отметила мать.


      После лечения Николай нуждается в постоянной помощи своей семьи

      Наказали ли охранников

      Подозреваемых в избиении задержали, но впоследствии одного из них отпустили под залог.

      Помочь украинской семье за рубежом можно здесь.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Заробитчане Новости Польши Больница
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