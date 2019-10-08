Заробитчан в Польше жестоко избили за разговоры на украинском языке: один из них пробыл в коме

Двух братьев-украинцев – 23-летнего Николая и 19-летнего Владислава – жестоко избили возле ночного клуба, поскольку те говорили между собой на украинском. Произошло это в польском городе Владиславово, куда ребята поехали на заработки.

Как начался конфликт

Драка между украинскими заробитчанами и польскими охранниками возникла еще 26 августа, когда ребята отдыхали в одном из клубов Владиславова. Об этом написали на польском портале Dziennik Baltycki.

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Последним не понравилось, что братья разговаривали между собой на украинском. Хотя, как утверждают свидетели, ребята были спокойными. Однако охранникам так не показалось и они сначала обругали украинском, а потом брызнули в лицо слезоточивый газ и избили.

Старший брат получил серьезные травмы и был доставлен на вертолете в больницу в Гданьске. Там он пролежал в коме 18 дней. Он не мог самостоятельно дышать, также у него был отек левого полушария мозга, перелом черепа, гематома головного мозга, нарушение слуховых лодыжек, проблемы со слухом и сильная потеря памяти.



Украинцев жестоко избили в Польше / Фото: портал Dziennik Baltycki

В каком состоянии пострадавшие

В результате после лечения Николай нуждается в постоянной помощи своей семьи. Он не может говорить, поэтому общается письменно. Семья пытается ухаживать за ним и помогать ему, его невеста Анна показывает ему фотографии и объясняет, кто на них, надеясь, что Николай начнет восстанавливать свою память. Его брат Владислав чувствует себя лучше и часто посещает Николая.

Ситуация в семье очень сложная: из четырех человек работает только невеста Анна. А вот мать ребят Наталью уволили с работы, когда узнали об избиении ее детей. Сейчас она ищет работу и хочет подать заявление на жительство в Польше. Это позволит ей ухаживать за сыном. В противном случае Наталье придется вернуться в Украину. В то же время мать ребят благодарна польским врачам.

У нас нет вертолетов в Украине, поэтому если бы нечто подобное произошло с нами, Николай не пережил бы этого. Он живет сейчас только благодаря такой быстрой и профессиональной помощи, которую оказывают спасатели и в больнице Гданьска. Мы благодарны за это,

– отметила мать.



После лечения Николай нуждается в постоянной помощи своей семьи

Наказали ли охранников

Подозреваемых в избиении задержали, но впоследствии одного из них отпустили под залог.

Помочь украинской семье за рубежом можно здесь.