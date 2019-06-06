Заробитчане, которые напугали США: факты о самой жестокой банде Нью-Йорка

В XIX веке, когда Нью-Йорк еще не был застроенным мегаполисом, в городе бурлило беззаконие. Многочисленные ирландские мигранты, которые должны были бы стать рабочей силой во благо местного населения, придумали для себя другой, более легкий способ заработка, и держали в ужасе всех жителей.

Создание банд

В конце XIX века в Нью-Йорке царили бедность, расизм, наплыв иммигрантов, коррупция во власти и постоянные бунты против призыва на войну. В таких условиях как местные, так и приезжие жители начали объединяться в банды гангстеров. Общество разбилось на так называемые "племена", которые постоянно вели между собой борьбу.

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Первые банды организовывали ирландцы, а их домом стал район, получивший название "угол пяти улиц". Каждое воскресенье в этом районе появлялись новые группировки со странными названиями – "Гвардия Роача", "Уродливые цилиндры", "Мертвые кролики" и другие.



Первые банды организовали ирландцы

Центром встреч банд стала старая пивоварня, которая превратилась в убежище, жители которого практически не покидали помещение. Они подстерегали своих соседей или посетителей, у которых была пища или полезные вещи, били их по голове и отбирали все.



Банды использовали жестокие схемы заработка

В "Пивоварне" часто случались убийства, а захоронением жертв никто не занимался. Обычно тела закапывали в подвале харчевни или же неподалеку от нее. Сама же улица, на которой располагалось заведение, получила среди местного населения название "Аллея убийц".

Схемы заработка

Банды получали наживу в разные способы:

• Собачьи бои

Популярными в этой местности были собачьи бои, на которых можно было хорошо заработать. Некоторые банды имели прейскурант на свои услуги, цены на избиение и убийство разнились в 100 долларов.

• Тушение пожаров

Чуть ли не каждая банда того времени имела свой отряд пожарных, которые действительно выезжали тушить в городе пожар. После такого благородного поступка к ним лучше относились местные жители.



Почти каждая банда имела свой отряд пожарных

Однако банда могла изрядно нажиться во время пожара, вынося из дома ценные вещи. Желающих тушить пламя иногда было так много, что дело доходило до стычек между бандами, в результате чего дом сгорал до тла.

• Использование лекарственных препаратов

Впоследствии члены банд научились использовать в целях грабежа лекарственные препараты. По такой схеме гангстеры работали в пабах по двое. Один из них, обычно женщина, отвлекал жертву, а другой – подсыпал ей лошадиную дозу снотворного. После того, как несчастный отключался, его оббирали до нитки.



Лекарственные препараты, которыми пользовались банды Нью-Йорка

Часто грабители не рассчитывали дозу лекарственного препарата, поэтому проснуться после такого случая удавалось не всем.

• Ограбления кладбищ

Еще одним распространенным способом "заработка" был кладбищенский грабеж. Такие воры выкапывали на кладбищах свежие трупы и продавали их студентам-медикам.

Отпор оголтелым заробитчанам

Эпоха господства нью-йоркских банд закончилась в начале Гражданской войны. Гангстеры организовали серию бунтов, которые длились четверо суток. Протестующие разрушали и сжигали все на своем пути.

С массой мятежников не могла справиться полиция со всего округа, поэтому к наведению порядка пришлось привлечь военных. Только последние смогли дать отпор взбесившейся толпе.

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Большая часть мятежников сгорели в местном Арсенале, при попытке его захвата. К остальным военные применили оружие. После подавления бунта количество убитых достигало нескольких тысяч, а несколько кварталов были сожжены до тла.



Военные смогли дать отпор бандам Нью-Йорка

После этих событий активность банд значительно упала. Некоторые из бывших членов скрывались в других городах, кто-то подался в политику, а другие начали заниматься так называемой "организованной" преступностью.

История местных гангстеров запечатлелась в массовой мировой культуре. Едва ли не самым известным примером является исторический криминальный фильм Мартина Скорсезе с говорящим названием "Банды Нью-Йорка".

Смотрите трейлер к фильму "Банды Нью-Йорка":